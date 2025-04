Furti e truffe i Carabinieri di Carpi incontrano la cittadinanza per spiegare come proteggersi

Carpigiana: alla presenza di più di 150 persone, il Maresciallo Capo Giovanni Monopoli, Comandante della Stazione Carabinieri di Carpi, ha dispensato consigli su. Modenatoday.it - Furti e truffe, i Carabinieri di Carpi incontrano la cittadinanza per spiegare come proteggersi Leggi su Modenatoday.it Si è tenuta ieri pomeriggio, presso il Circolo Guerzoni di via Genova 1, un’importante iniziativa di sensibilizzazione per la comunitàgiana: alla presenza di più di 150 persone, il Maresciallo Capo Giovanni Monopoli, Comandante della Stazionedi, ha dispensato consigli su.

