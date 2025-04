Decine di strade chiuse di domenica mattina per la gara podistica

domenica 13 aprile, una gara podistica a Casaluce. Un evento che raccoglierà atleti di tutto il territorio e che comporterà la chiusura delle strade utilizzate come percorso, che avrà come partenza piazza Statuto.Dalle 7 alle 12 sarà sospesa la circolazione in: Corso Vittorio. Casertanews.it - Decine di strade chiuse di domenica mattina per la gara podistica Leggi su Casertanews.it È in programma,13 aprile, unaa Casaluce. Un evento che raccoglierà atleti di tutto il territorio e che comporterà la chiusura delleutilizzate come percorso, che avrà come partenza piazza Statuto.Dalle 7 alle 12 sarà sospesa la circolazione in: Corso Vittorio.

