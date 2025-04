Papa Francesco le condizioni di salute del Pontefice | “Polmoni migliorano lunghi periodi senza ossigeno”

Papa Francesco, l'aggiornamento sulle condizioni del Pontefice che continua la sua convalescenza a Santa Marta: "Può stare senza ossigeno per lunghi periodi e, l'altro giorno, nell'incontro con Re Carlo non ha usato i naselli. Leggi su Fanpage.it Come sta, l'aggiornamento sulledelche continua la sua convalescenza a Santa Marta: "Può stareossigeno pere, l'altro giorno, nell'incontro con Re Carlo non ha usato i naselli.

