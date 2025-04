Lettera43.it - Calciatori e scommesse, la procura di Milano inoltra alla Figc gli atti dell’indagine

Ladi, guidata da Marcello Viola, inoltreràfederale dellai documenti relativi all’indagine sul circuito diillecite riguardanti poker online ed eventi sportivi, con l’esclusione del calcio. L’autorità giudiziaria sportiva sarà quindi chiamata a valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati coinvolti. Dal punto di vista penale, iche hanno preso parte alle, pur essendo indagati, non rischiano conseguenze significative e potranno archiviare la propria posizione versando un’oblazione ridotta a 250 euro, rispetto ai 500 previsti normalmente.Chi sono i 31 giocatori cui Nicolò Fagioli avrebbe chiesto un prestitoUn aspetto emerso dalle verifiche riguarda Nicolò Fagioli, il quale, per saldare consistenti debiti derivanti dal gioco, avrebbe richiesto prestiti per centinaia di migliaia di euro a 31, suoi ex compagni di squadra.