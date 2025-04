Sicurezza della filiera agroalimentare | Asl Foggia assume quattro nuovi veterinari

quattro Dirigenti veterinari, specialisti in Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati. AslFoggia ha conferito gli incarichi a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria approvata.

