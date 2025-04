Inchiesta ultras | Beretta e altri 5 arrestati per omicidio Boiocchi

Beretta è stata arrestato per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, l’ex capo della curva dell’Inter ucciso a colpi d’arma da fuoco sotto casa sua la sera del 29 ottobre 2022 prima della partita Inter-Sampdoria. La squadra mobile di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del leader della Nord già detenuto per associazione a delinquere e per l’omicidio dell’esponente della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, e nei confronti di altre 5 persone coinvolte come esecutori e mandati dell’omicidio. Lapresse.it - Inchiesta ultras: Beretta e altri 5 arrestati per omicidio Boiocchi Leggi su Lapresse.it Milano, 11 apr. (LaPresse) – Andreaè stata arrestato per l’di Vittorio, l’ex capo della curva dell’Inter ucciso a colpi d’arma da fuoco sotto casa sua la sera del 29 ottobre 2022 prima della partita Inter-Sampdoria. La squadra mobile di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del leader della Nord già detenuto per associazione a delinquere e per l’dell’esponente della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, e nei confronti di altre 5 persone coinvolte come esecutori e mandati dell’

Inchiesta ultras: Beretta e altri 5 arrestati per omicidio Boiocchi - LaPresse. Inchiesta ultras, Beretta sulla 'ndrangheta: 'Mi volevano ammazzare per gestire gli affari della curva'. Processo ultras Milan e Inter, al via l’abbreviato. Imputati Ferdico, Beretta e Luca Lucci. Inchiesta ultras, Milan e Inter chiederanno di essere parti civili ai processi. Inchiesta ultras, Beretta: “Incontrai Marotta, sapeva del mio Daspo”. Inchiesta ultras, Beretta: «Abbiamo coinvolto la 'ndrangheta per fermare i neonazisti di Hammerskin. Ne parlano su altre fonti

Inchiesta ultras, Luca Lucci: "Il Milan sapeva dei miei rapporti coi vertici. Andavo a casa di Berlusconi" - L'ex capo della Sud ha raccontato dei suoi legami con il club rossonero, ma gli affari illeciti non c'entravano nulla, "si occupava solo di droga" ... (milanotoday.it)

Inchiesta ultras, altri cinque arresti a Milano - Nuovi sviluppi nell'inchiesta ultras, con cinque nuovi arresti finalizzati dalla direzione Antimafia della Procura della Repubblica di Milano ... (msn.com)

Inchiesta sugli ultras, altri 5 arresti per droga nella banda di Lucci - MILANO Altri 5 arresti a Milano per traffico internazionale di droga nel filone che a dicembre aveva colpito il capo ultras del Milan, Luca Lucci con altre 7 persone, già in carcere per droga e per as ... (corrieredellacalabria.it)