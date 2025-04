Ancona Women un gran bell' aprile | Lisica nuovamente in Nazionale l' Under 17 detta legge in Coppa

Ancona – Primavera densa di soddisfazioni per l’Ancona Women Respect. I primi giorni di aprile hanno regalato la bella notizia della nuova convocazione di Sophia Lisica con l’Under 16 azzurra. La giocatrice biancorossa, dopo aver fatto ritorno alla base al termine di uno stage di giorni al Viola. Anconatoday.it - Ancona Women, un gran bell'aprile: Lisica nuovamente in Nazionale, l'Under 17 detta legge in Coppa Leggi su Anconatoday.it – Primavera densa di soddisfazioni per l’Respect. I primi giorni dihanno regalato laa notizia della nuova convocazione di Sophiacon l’16 azzurra. La giocatrice biancorossa, dopo aver fatto ritorno alla base al termine di uno stage di giorni al Viola.

Ancona Women, due belle notizie: l'Under 17 vince ancora e Sophia Lisica nuovamente in "azzurro". Ancona Women, inizio di stagione scoppiettante per le biancorosse. Ancona Women, pokerissimo ad Ascoli e quarto posto a due lunghezze dal podio. Ciriachini, Ancona si inchina ai cittadini che la rendono grande. La cerimonia in Piazza Cavour. Brianzascherma ad Ancona con la giovanissima Sara Longoni. Record Giovane Ancona: mezza squadra Giovanissimi promossa tra i pro!. Ne parlano su altre fonti

Ancona Women, due belle notizie: l'Under 17 vince ancora e Sophia Lisica nuovamente in "azzurro" - ANCONA – Prosegue il cammino impeccabile della formazione Under 17 dell’Ancona Women Respect, che nell’ultima giornata di andata del girone B di Coppa Marche-Umbria, cala il poker contro il Perugia ... (anconatoday.it)

Sophia Lisica splende anche in azzurro: doppietta nel test match con la nazionale Under 16 - Si è chiuso a Tirrenia lo stage delle Nazionali Femminili Under 16 e Under 15, raduno a cui ha partecipato anche Sophia Lisica, giocatrice dell’Ancona Women che ha colto l’occasione al volo ... (today.it)

L'Ancona Women brinda in coppa: Gualdo battuto 3-2 nel torneo "Marche-Umbria" - ANCONA – Non va oltre il pari la prima squadra ... Al 12’ Nefzi raddoppia con un gran tiro dalla distanza, al termine di una bellissima azione in uscita. Al 22’ è ancora Nefzi a sfiorare il gol con un ... (anconatoday.it)