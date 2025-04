Beautiful streaming replica puntata 11 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la presenza di Luna alla Forrester Creations potrebbe generare problemi familiari legati a Finn. Deacon organizza a "Il Giardino" un incontro tra Finn e Sheila. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

