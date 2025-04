I carabinieri trovano un topo morto nel ristorante | Era in una trappola per roditori

trovano un topo morto nella trappola e il ristorante viene chiuso. Un'operazione dei militari del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) ha portato alla sospensione immediata dell'attività di un locale della provincia di Pisa a seguito di un'ispezione igienico-sanitaria. Il controllo. Today.it - I carabinieri trovano un topo morto nel ristorante: "Era in una trappola per roditori" Leggi su Today.it unnellae ilviene chiuso. Un'operazione dei militari del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) ha portato alla sospensione immediata dell'attività di un locale della provincia di Pisa a seguito di un'ispezione igienico-sanitaria. Il controllo.

I carabinieri trovano un topo morto nel ristorante: "Era in una trappola per roditori". Pordenone, trova topo morto in confezione di spinaci congelati. Compra dei wafer al supermercato e trova un topo morto all’interno. Un topo morto nella confezione degli spinaci congelati, la scoperta choc: «Ho trovato la testa, in qualche alt. Topo morto in cucina, Nas chiudono ristorante. Trova la testa di un topo negli spinaci, l'orrore dal banco del supermercato vicino a Pordenone: «In giro c'è ancora il resto del corpo. Ne parlano su altre fonti

Topo morto in pasticceria: Grosseto, attività chiusa. Tutti i controlli dei Nas - Problemi sia nel laboratorio di produzione che nel deposito delle materie prime. Scoperte anche carcasse di blatte. Il roditore era in un’esca che non è mai stata smaltita. Sanzioni per duemila euro a ... (msn.com)

Nas in pasticceria, blatte e un topo morto - Dopo l'ispezione i carabinieri ... morte e persino un topo privo di vita da chissà quanto dopo esser rimasto intrappolato in un'esca apposita: questo e non solo hanno trovato i carabinieri ... (toscanamedianews.it)

Blitz dei Nas nel negozio di ortofrutta. Trovati escrementi e topo morto - sono stati rinvenuti escrementi di roditori e la carcassa di un topo, con evidenti inadeguatezze sanitarie del locale. Le sanzioni elevate ammontano a 4.000 euro. I carabinieri hanno avviato le ... (ilrestodelcarlino.it)