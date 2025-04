Leggi su Fanpage.it

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto per l'ormai ultra ottantennegli arresti domiciliari in ospedale. "Gli è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale, non può piùre, non si alimenta, non" hannno spiegato gli avvocati.