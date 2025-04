Lettera43.it - Delitto di Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi

Leggi su Lettera43.it

Dopo il parere parzialmente positivo rilasciato dalla Procura di Milano, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso laad. La richiesta dei legali dell’uomo, condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a, risalente al 2007, era stata avanzata nel dicembre scorso., oggi 41enne, potrà stare fuori dal carcere per parte della sua giornata, non soltanto per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. Poi, la sera, dovrà tornare a Bollate.La procura aveva chiesto un rinvio dopo l’intervista alle IeneNelle motivazioni i giudici hanno scritto di aver concesso la«con il prosieguo dell’attività lavorativa già in corso e l’appoggio abitativo presso lo zio». La procura di Milano aveva chiesto un rinvio per un accertamento dopo l’ultima intervista rilasciata daalle Iene, che secondo alcune fonti giudiziarie non era stata autorizzata.