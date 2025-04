Il Ferrari Challenge Europe scende in pista al Misano World Circuit

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si apre la stagione delle quattro ruote a Misano World Circuit. Il Circuito “Marco Simoncelli” torna ad ospitare la serie a due anni di distanza. Il programma si apre oggi con le prove libere ed entrerà nel vivo domani con le. Riminitoday.it - Il Ferrari Challenge Europe scende in pista al Misano World Circuit Leggi su Riminitoday.it Con la seconda prova delTrofeo Pirellisi apre la stagione delle quattro ruote a. Ilo “Marco Simoncelli” torna ad ospitare la serie a due anni di distanza. Il programma si apre oggi con le prove libere ed entrerà nel vivo domani con le.

Il Ferrari Challenge Europe scende in pista al Misano World Circuit. Il Challenge Europe a Portimão per il giro di boa. Weekend preview: a caccia di titoli. Il team triveneto Ram torna al Ferrari Challenge Europe. Andrea Levy nel Ferrari Challenge 2024: guiderà la nuova 296 in livrea Xerjoff. Doriane Pin – 6 gennaio 2004. Ne parlano su altre fonti

A Misano seconda prova italiana del Ferrari Challenge Europe - A distanza di sole due settimane dal debutto della stagione 2025 all’Autodromo Nazionale Monza il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ritorna in pista. (ferrari.com)

Ferrari Challenge | A Misano seconda prova della serie Europe 2025 - Dal Sol Levante giunge per fare il suo debutto stagionale nella serie continentale anche Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), campione della Coppa Shell Am Europe nel 2023, che nell’ultimo fine ... (it.motorsport.com)

Ferrari Challenge | A Monza vittorie di Medler e Kinch in Gara 2 - A festeggiare sul podio è Jasin Ferati, passato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma penalizzato di cinque secondi per un’uscita di pista in partenza che gli fa guadagnare una posizione. A ... (it.motorsport.com)