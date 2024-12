Sport.quotidiano.net - Dal campo. Oggi la ripresa. Da Viti a Zurko: nessuno recupera

Riprendela preparazione dell’Empoli in vista del primo impegno del 2025, l’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza di sabato prossimo alle 15 a Venezia. Settimana tipo, quindi, per gli azzurri che si continueranno ad allenare sempre di mattina fino a venerdì. Lavoro quotidiano che servirà sicuramente a Fazzini per migliorare ulteriormente la propria condizione e candidarsi quindi a un posto da titolare in Laguna, sebbene le sirene di mercato sul fantasista versiliese siano sempre più insistenti. Per il resto, invece, l’infermeria resterà piena daa Solbakken, dawski a Ebuehi, da Brancolini e Belardinelli fino a Sazonov, Haas e Pellegri che hanno ormai chiuso la propria stagione. D’Aversa non recupereràed è quindi molto probabile che la formazione iniziale al Penzo possa ricalcare quella delle ultime due gare con magari, appunto, l’unica novità rappresentata da Fazzini al posto di Henderson.