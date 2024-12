Lanazione.it - Crescono i circoli Lunigiana campionessa

Leggi su Lanazione.it

oratori ein provincia, con lache, per numeri, ha superato la costa. Nell’ultimo anno ne sono stati fondati sette, di cui sei in. I numeri raccontano un fenomeno in crescita, soprattutto nel nostro territorio, dove esistono molti piccoli paesi spopolati e senza alcuna attività commerciale. E’ proprio lì che il circolo diventa un presidio importante. "In totale, nella provincia apuana ci sono 26Anspi - racconta Carlo Costa, presidente del Comitato zonale -, 16 ine 10 in costa, per un totale di circa 2700 tesserati. Gli ultimi spazi inaugurati si trovano a Olivola, Grondola, Pozzo, Castagnetoli, Vico, Mulazzo e Turano di Massa. A Mulazzo il circolo Anspi Paradiso è speciale perché rientra in un progetto della Società della salute che ha coinvolto anche il Comune e la Fondazione Carispe, è gestito da ragazzi disabili e dalle loro famiglie.