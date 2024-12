Iodonna.it - Come la guerra sconvolge la vita delle persone. La campagna “365 giorni” di Emergency

Leggi su Iodonna.it

Milano, 30 dic. (askanews) – In un mondo che celebra centinaia di giornate mondiali,ci ricorda che per milioni diogni giorno è un giorno di. Lo fa con la365 giorni, promossa insieme a Ogilvy, unapiù importanti agenzie pubblicitarie a livello globale. Leggi anche › È Natale anche nei luoghi di. Dall’Ucraina alla Palestina, voci e storie di Medici senza frontierelancia la“365 giorni”: per un 2025 senza guerre«ogni anno, la collaborazione tra le nostre due realtà vuole dare voce, ogni volta in modo diverso, alle conseguenze e alle vittime dellae dei conflitti – spiega Giampiero Becciu, infermierea Gaza -.