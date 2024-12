Lanazione.it - Cocaina nascosta nel cimitero, 18 indagati: scattano 6 misure cautelari. Sequestrati 37mila euro

Siena, 30 dicembre 2024 – Nascondevano barattoli pieni disotto il terriccio del muro perimetrale delDe’ Renai, a Siena, per poi dissotterrarli e servirsene di volta in volta cedendoli ad altri. I responsabili sono stati individuati dalla polizia che nella mattinata di oggi, 30 dicembre, ha eseguito 6nei confronti di altrettante persone, tutte indagate per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di cittadini italiani, domiciliati nella provincia di Siena, di età compresa fra i 24 ed i 29 anni, sui quali grava l’accusa di aver detenuto e in qualche circostanza ceduto a terzi droga, in particolaree hashish. In totale sono 18 le persone indagate. Gran parte del gruppo è stato “attenzionato” dalla Squadra Mobile della Questura senese, che ha eseguito le, dai primi giorni del 2023, anche se l’indagine aveva avuto inizio a partire dalla fine del 2022.