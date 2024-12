Lettera43.it - Brescia, revocati gli arresti domiciliari a suor Anna Donelli

È tornata in libertà, la religiosa coinvolta in un’inchiesta antimafia condotta dalla Procura di. Il tribunale del Riesame ha annullato la misura degliche era stata disposta a suo carico all’inizio di dicembre., volontaria da anni nelle carceri die a San Vittore, era accusata di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito di un’indagine sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nel territoriono. Gli inquirenti sostengono che la religiosa abbia offerto supporto al gruppo criminale, facilitando i contatti tra i detenuti e l’esterno. Durante l’interrogatorio di garanzia,ha respinto tutte le accuse e spiegato la sua versione dei fatti in un colloquio durato due ore.Articolo completo:glidal blog Lettera43