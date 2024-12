Basta ha esagerato Grande Fratello Mariavittoria in lacrime davanti a Shaila | il brutto gesto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento difficile alper, che non è stata in grado di evitare leè crollata psicologicamente e ha spiegato le ragioni di quel suo malessere improvviso. A poche ore dalla nuova puntata in diretta è parsa affranta e successivamente si è capito tutto, nel momento in cui ha nominato Helena e ciò che le aveva fatto.Durante la chiacchierata alconsi è sfogata attaccando Helena. E lo ha fatto con lesul suo viso, visto che ha sofferto molto per il comportamento tenuto dalla brasiliana. La ballerina ha provato subito a tranquillizzarla, ma non è stato un compito semplice.Leggi anche: “Ecco cosa ha detto di te”., Lorenzo parla con Javier e riporta tutto a: “Li metti un contro l’altro”inper Helena: cosa le ha fattoLedialsono state scaturite da undi Helena ai suoi danni, stando a quanto raccontato dalla Minghetti: “Helena mi ha innervosito per il modo in cui mi ha risposto.