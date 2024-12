Bergamonews.it - Sostenibilità, una priorità per il 57% delle imprese bergamasche del terziario

Bergamo.delpiù green e socialmente sostenibili, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’economia circolare. La crescente sensibilità dell’opinione pubblica e dei consumatori incidono positivamente sugli aspetti ambientali, sociali e di organizzazione aziendale.La fotografia che emerge dall’indagine 2024 Confcommercio Lombardia “Transizione sostenibile e competitivitàdel” mette in luce la consapevolezza del binomioe business tra ledel commercio, turismo e servizi regionali. Il report dei questionari sulledi Bergamo evidenzia come il 57%reputi launae il 46% abbia modificato il proprio business in questa direzione. Il 63% degli imprenditori nella scelta dei fornitori considera parametri sociali, il 70% valori ambientali e il 62% ha avviato iniziative per la riduzione dell’impatto sull’ambiente, tra sprechi e inquinamento.