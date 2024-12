Pianetamilan.it - Serie A – Milan-Roma: sfida di fine anno, tra cambiamenti e continuità

(Fonte ac.com) Il nostrosolare si chiuderà contro la squadra che abbiamo affrontato più volte nel corso del 2024. Per la quinta volta negli ultimi 12 mesi- tra partite ufficiali e amichevoli - incrociano i rispettivi cammini. Entrambe reduci da un successo nel turno pre-natalizio (1-0 a Verona per i rossoneri, 5-0 sul Parma per i giallorossi) ma, allo stesso tempo, in un momento di forma e classifica che rende la 18ª giornata diA una "must-win" per entrambe. Tre punti, quindi, che non sarebbero importanti solo per chiudere bene l'e guardare con maggiore fiducia al 2025. Col successo dell'Olimpico sui gialloblù la squadra di Ranieri si è tirata fuori dalle zone più pericolose della classifica, ma nelle ultime quattro trasferte sono arrivate altrettante sconfitte e, in generale, lalontano dall'Olimpico ha raccolto soltanto quattro pareggi (l'ultimo il 6 ottobre a Monza), dato che non migliora tenendo conto anche dell'Europa League.