Roma tragedia sulla Prenestina | uomo investito da un’auto muore sul colpo

Un incidente mortale ha scosso ieri sera la zona di Colle del Sole, a. Undi 63 anni ha perso la vitada una Mercedes classe A. L’impatto è avvenuto intorno alle 20.30via, all’altezza di via Samassi.Leggi anche: Campi Bisenzio, 17enne ucciso a coltellate: indagini in corsoAlla guida dell’auto c’era una donna italiana di 70 anni. Dopo l’impatto, la donna, visibilmente sotto shock, è stata portata al Policlinico Tor Vergata per gli esami previsti dalla legge.Si indaga sulle dinamicheSul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia diCapitale. Gli agenti stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La comunità di Colle del Sole è sotto choc per questa.L'articolodasulproviene da The Social Post.