Premier League | il Liverpool cala la manita contro il West Ham

Leggi su Sportface.it

Nel corso di domenica 29 dicembre, dodici squadre si sono viste impegnate nella diciannovesima giornata di2024/2025, per un totale di sei match disputati. Il Manchester City ritrova il successo in un periodo da incubo per il club, con gli uomini di Guardiola che piegano per 2-0 il Leicester City. Il match è stato sbloccato al 21? dalla rete di Savinho, autore dell’unico gol del primo tempo. Nel corso della seconda metà, Haaland ha trovato il raddoppio al 74?. Vittoria per 2-0 anche per il Nottingham Forest, che ha la meglio sull’Everton. Wood è andato a segno dopo quindici minuti in campo, mentre il raddoppio porta la firma di Gibbs-White. Tra il Crystal Palace e il Southampton finisce invece per 2-1. La squadra ospite si porta in vantaggio al 14? con Dibling. Chalobah ha poi ottenuto il pareggio al 31?, mentre Eze ha raddoppiato al 52esimo.