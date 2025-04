Dayitalianews.com - Incidente a Terni: ragazzo di 19 anni investito da auto in viale Trieste

Leggi su Dayitalianews.com

Unstradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in, a. Undi 19è statoda una BMW condotta da un 32enne che stava percorrendo la strada in direzione della rotatoria VIII Marzo/Trento. L’è avvenuto all’altezza dell’ex edicola, di fronte al polo scolastico di. Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della polizia Locale diper effettuare i necessari rilievi. Stando a quanto emerso, il giovane pedone, soccorso dagli operatori del 118, non ha fortunatamente riportato ferite grave.L'articolodi 19dainproviene da Dayitalianews.