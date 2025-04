Internews24.com - Allenamento Inter, nerazzurri subito al lavoro dopo il derby! Le immagini da Appiano – FOTO & REPORT

Leggi su Internews24.com

di Redazionealil! Leda, postate sulle pagine ufficiali del clubGiornata diper l‘di Simone Inzaghi, che archiviato il pareggio per 1-1 neldi Coppa Italia, si è trovata oggi adGentile per iniziare ildi preparazione verso la gara di campionato in programma sabato, che vedrà ifare visita al Parma dell’ex Chivu. Ecco alcunedella seduta odierna, con annesso, pubblicato sui profili ufficiali del clubL’dei nostri??#Forza?? (@) April 3, 2025alal BPER Training Centre diGentile.l’1-1 contro il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia, la squadra ha svolto una seduta dimattutina in vista dell’impegno sul campo del Parma, match in programma sabato 5 aprile alle ore 18:00 valido per la 31ª giornata di Serie A.