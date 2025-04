Spazionapoli.it - Modugno: “Spareggio Napoli-Inter? Vi spiego! E sul mercato…”

Leggi su Spazionapoli.it

Come funzionerebbe lotraanalizza le modalità: i dettagli.I soli 3 punti che distanzianonon bastano a decretare un ipotetico vincitore. Con ancora otto partite da giocare gli uomini di Antonio Conte continuano ad inseguire i nerazzurri con l’obiettivo di tentare un sorpasso in extremis.Contro il Bologna ilè chiamato a tornare alla vittoria, risultato che in trasferta manca da un bel po’. Ma cosa succederebbe sedovessero arrivare a fine campionato a pari punti? L’ipotesi di unosta prendendo acquistando sempre più valore nelle ultime settimane., idea: come funziona?A chiarire la situazione su eventuali modalità diè stato Francesco, che in diretta su Sky Sport ha analizzato la situazione.