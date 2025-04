Lapresse.it - Marche, Aguzzi scrive al ministro Urso per licenziamenti Imr

Riparte la vertenza che coinvolge la Imr di Jesi. Ad annunciarlo è l’assessore regionale al Lavoro, Stefano, che ha immediatamente scritto aldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, per richiedere l’apertura di un tavolo per la ridiscussione del nuovo piano industriale presentato dalla IMR Industrialesud. Tutto questo dopo avere appreso da parte dell’azienda, tramite comunicazione ufficiale pervenuta agli uffici regionali il 2 aprile, l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo di 20 dipendenti.L’assessoreal“Uno sviluppo della trattativa non certo soddisfacente –l’assessoreal– considerando che a suo tempo l’accordo con l’Imr era stato chiuso a livello nazionale con il Ministero dello sviluppo economico”.