Inter-news.it - Pavard e Acerbi saltano la Supercoppa Italiana! Novità per Darmian – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’Inter conclude il 2024 con una vittoria convincente contro il Cagliari, imponendosi con un netto 0-3 in trasferta. Ora però l’attenzione si sposta rapidamente al 2025, che per l’Inter inizierà con un appuntamento cruciale: lanon ci saranno, così come annunciato da Sky Sport.NUOVO IMPEGNO – La competizione si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita, e vedrà quattro squadre in lizza per il titolo. I nerazzurri esordiranno martedì 2 gennaio nella prima delle due semifinali, affrontando l’Atalanta. Tuttavia, l’Inter dovrà fare a meno di Benjamine Francescoper questa importante trasferta. Come riportato da Sky Sport, entrambi i difensori non partiranno per Riyadh, ma resteranno ad Appiano Gentile per continuare il loro percorso di recupero.