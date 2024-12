Ilfattoquotidiano.it - “Non prendo il sole da 20 anni e seguo un regime di alimentazione funzionale. I medici studiano il mio apparato genetico? Ecco la verità”: i segreti di Luisa Ranieri

“Mi tengo in forma, mangio bene e nonda vent’. Le rughe? Le tollero, non mi fanno impazzire”. Così, icona di eleganza e fascino senza tempo, svela in una lunga intervista a “7” del Corriere della Sera il suo approccio alla bellezza e alla cura di sé. A 51, l’attrice napoletana – iconica protagonista della fiction Rai “Lolita Lobosco” e ora al cinema nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek – racconta come affronta il tempo che passa con serenità e un pizzico di filosofia.L’attrice, che ha da poco compiuto 51, riflette sul rapporto tra donne e invecchiamento in una società “schizofrenica”, dove le rughe sono viste come un difetto da nascondere a tutti i costi. “Se ti scoprono una ruga sul volto ti attaccano alla giugulare”, afferma. “D’altra parte, se non te ne vedono ti attaccano lo stesso alla giugulare: chissà cosa hai fatto per non avere rughe! Glime li porto con tranquillità – spiega – Faccio ordinaria manutenzione di pelle senza essere ‘invasiva’ sul viso.