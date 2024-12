Quotidiano.net - Mamma schiacciata da un albero al parco. Indagato un funzionario del Campidoglio

A meno di una settimana dalla morte di Francesca Ianni, ladi tre bimbi uccisa a Roma da uncaduto all’interno di una Colli Aniene, c’è unnel fascicolo aperto dalla Procura. Si tratta di un responsabile del Servizio Giardini del. I magistrati di piazzale Clodio subito dopo la tragedia hanno avviato indagini per omicidio colposo e affidato gli accertamenti anche ai carabinieri forestali per analizzare l’intera area delcon l’obiettivo di ricostruire le cause del crollo del pioppo e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi. La mattina del 23 dicembre la 45enne aveva portato i tre figli alLivio Labor e mentre chiacchierava con una amica, seduta con lei su una panchina, è stata travolta da un pioppo di circa 20 metri crollato improvvisamente anche a causa del vento.