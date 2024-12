Lanazione.it - Maati Moubakir, chi era il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio

(Firenze), 29 dicembre 2024 – Una tragedia che sconvolge un’intera comunità. Quando la notizia ha cominciato a circolare per le vie di Certaldo, in tanti hanno pensato al triste destino di, ilnei pressi di una discoteca dinella notte Il ragazzo, italiano, era nato a Poggibonsi da genitori di origine magrebina, ora separati. Aveva studiato all’istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli, ma aveva abbandonato la scuola prima del diploma e adesso stava frequentando dei corsi di specializzazione a Poggibonsi per entrare nel mondo del lavoro. Delittocon almeno 5Per questo aveva anche abbandonato la sua grande passione, il calcio.aveva giocato nel Montespertoli, nella Certaldese e nel Gambassi, ma proprio a causa del suo nuovo lavoro aveva dovuto lasciare gli allenamenti.