Liberoquotidiano.it - La chiesa più bella d'Italia si trova a Milano: ecco la perla nascosta della città

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lapiùe scenografica d'? È a. Non ci credete? Siamo nel cuore borghesemetropoli lombarda, in corso Magenta, tra palazzi d'epoca e il chiacchiericcio delle sciure meneghine. In effetti, chi abita in questa zona l'ha sempre considerata una delle più incantevoli chiese, pensando agli splendidi affreschi che le hanno fatto guadagnare il titolo di “Cappella Sistina” del capoluogo lombardo. Ebbene, proprio San Maurizio al Monastero Maggiore, luogo di culto cristiano sorto nel 1593 e chiaro esempio di architettura barocca, si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento, nonché una consacrazione addirittura internazionale. RICONOSCIMENTO La piattaforma specializzata Preply, in occasione del Giubileo 2025, ha infatti lanciato un sondaggio on line, chiedendo ai suoi innumerevoli utenti quale fosse, sulla base delle loro esperienze di viaggio, lapiùvisitata in, per valore artistico, fascino e atmosfera.