Putin chiede scusa al presidente azero per l’incidente in Kazakistan | È avvenuto nello spazio aereo russo

Leggi su Open.online

IlVladimirha chiamato il suo omologoIlham Aliyev per parlare dell‘incidenteche il 25 dicembre ha comportato la caduta dell’Embraer 190 inprovocando 38 morti. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, che cita il Cremlino,ha ricostruito quanto sarebbe successo: «L’di lineaha tentato più volte di atterrare all’aeroporto di Grozny. Allo stesso tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz venivano attaccati da droni da combattimento ucraini e le difese aeree russe sono entrate in azione per respingere questi attacchi». Il leadernon ha però specificato se il volo sia stato colpito da un missile della contraerea come avevano suggerito le prime ricostruzioni sul disastro. L’inquilino del Cremlino si è poito con Aliyev «perchécon l’passeggeri èe ha espresso profondo e sincero cordoglio alle famiglie delle vittime».