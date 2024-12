Secoloditalia.it - La manovra è legge. Meloni: «Un altro passo in avanti per un’Italia più giusta, forte, competitiva»

Leggi su Secoloditalia.it

Il Senato ha dato il via libera definitivo alladi Bilancio con con 108 sì, 63 no e un astenuto. L’ok alla Camera era arrivato prima della pausa natalizia. La terzadel governo, dunque, è. Sull’articolo uno del provvedimento era stata posta la fiducia, che è passata con 112 voti a favore, 67 contrari e un astenuto. «Uninper costruirepiù», ha commentato il presidente del Consiglio, Giorgia, sottolineando che si tratta di «unadi grande equilibrio, che sostiene i redditi medio-bassi, aiuta le famiglie con figli, stanzia risorse record per la sanità, riduce la pressione fiscale e dà una mano a chi produce e crea occupazione e benessere».: «di grande equilibrio: unperpiù»«Abbiamo utilizzato le limitate risorse a disposizione – ha proseguito il premier – per rafforzare le principali misure introdotte in questi anni, rendendone alcune strutturali e con una platea più estesa, a partire dal taglio del cuneo fiscale.