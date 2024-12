Terzotemponapoli.com - Il Napoli e gli obiettivi per il reparto arretrato

Ile gli innesti per la difesa: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ilstringe il cerchio del mercato. L’obiettivo Danilo sullo sfondo per la difesa. Fermo restando i paletti della Juventus: il capitano è sul mercato, gli è stato anche chiaramente comunicato. Ma la Juve per il momento non ha intenzione di liberarlo. Attende offerte: sulle sue tracce c’è l’Al Nassr, c’è l’ombra della squadra di Pioli che si allunga e che prova a convincerlo, ma il brasiliano preferisce l’Italia”. Destinazione accettata..“, per esempio: ha già accettato la destinazione, ha già detto sì al ds Manna, ma il fatto è che i due club non hanno ancora un accordo. La Juventus vuole un indennizzo, ilnon ha intenzione di riconoscerlo: semplice.