Il colosso statale del gas russoazzererà le forniturea partire dal primo gennaio 2025. La decisione, spiega la compagnia, dipende dalle violazioni contrattuali e del rifiuto di saldare il debito per le forniture.ha inviato una notifica a Moldovagaz in cui si afferma che “sulla base delle disposizioni del contratto e delle norme applicabili della legislazione russa,introdurrà una restrizione sulle forniture di gas naturaleRepubblica dia 0 metri cubi al giorno dalle 8 ora di Mosca del primo gennaio 2025?.Laè un paese fortemente dipendente dal gas, per lo più importato, da cui ricava il 51% del suo fabbisogno energetico. Il paese si sta pertantondo ainterruzioni di corrente. La Russia forniscecirca 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno, che viene convogliato tramite tubature che attraversano l’Ucraina finoregione separatista della Transnistria.