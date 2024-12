Lanazione.it - Simone Vanzi nuovo presidente del Moto Club Brilli Peri

Arezzo, 27 dicembre 2024 – È stato rinnovato il consiglio direttivo deldi Montevarchi eè stato eletto. Si apre quindi uncorso per l'importante società montevarchina, che gestisce uno dei più importanti circuiti dicross del mondo, quello di Miravalle., in precedenza, è stato a lungo socio e consigliere dell’associazione; ad interim, ricoprirà anche il ruolo di segretario. Confermata alla vice-presidenza Laura Mugnaini, a cui si affiancano Andrea Napolitano,uscente, come responsabile della manutenzione, Enrico Grassi, al coordinamento sicurezza e anti-incendio, e Sandro Consegni, anche lui già componente del direttivo uscente, al coordinamento manifestazioni. L’assemblea ha poi approvato il programma proposto dache, dopo l’assegnazione per dieci anni, da parte del Comune di Montevarchi, della gestione del crossodromo Miravalle, punta ad un notevole potenziamento dell’impianto e dell’attività in generale, sulla base di un profondo rinnovamento.