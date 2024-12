Liberoquotidiano.it - "Perché sono sempre donne?". Stefano De Martino, il sospetto dei telespettatori | Guarda

Venerdì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto daDe. Gioca da Salerno in rappresentanza della Regione Campania Ludovica. Lavora da cinque anni con il padre nell'azienda di famiglia che produce pavimenti in legno. Ma nel frattempo studia: è al secondo anno di economia aziendale. La ragazza ha raccontato anche di essere fidanzata con Francesco, che di professione fa l'avvocato. Ma in tanti sui social hanno notato un dettaglio piccanti di Affari Tuoi. Sembra infatti che ogni qualvolta un pacchista debba essere sostituito, al suo posto arriviuna giovane donzella. È il caso, per esempio, di Giorgia, che ha rimpiazzato il pacchista della Liguria. "Diamo il benvenuto alla nostra new entry dalla Liguria", ha esclamato a gran voce Dea inizio puntata.