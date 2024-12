Oasport.it - Oggi la prima sfida Van der Poel-Van Aert! Orario Exact cross Loenhout, dove vederli in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

, dalle 15.00, ci sarà da divertirsi. Negli ultimi scampoli di questo 2024 c’era voglia di godersi una bellanel fango tra Wout Vane Mathieu van dernell’arte del ciclo-. Un appuntamento rimandato dal momento che il campione belga, per mali di stagione, aveva dato forfait nella tappa del Superprestive in quel di Mol.Ebbene,il confronto ci sarà nellaper la prova di, in una competizione nella quale i due grandi assi del pedale si sono divisi la torta dal 2017 al 2023. Sarà interessante capire se Vanavrà recuperato e se van derdarà un seguito al dominio messo in scena nelle sue ultime uscite in questa particolare disciplina. Si pensi a quanto accaduto nel giorno di Santo Stefano a Gavere, nella sua seconda partecipazione in Coppa del Mondo.