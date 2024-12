Lapresse.it - Nave Vespucci ad Abu Dhabi, al via 31esima tappa del tour mondiale

LaAmerigodella Marina Militare italiana è approdata ad Abu, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per ladel suocon lo scopo di promuovere l’Italia e la sua cultura nel mondo. Ad Abuc’è anche il settimo appuntamento del Villaggio Italia, l’esposizione itinerante che accompagna lanei vari porti del mondo, promuovendo l’eccellenza italiana in vari settori come l’arte, la cultura, la gastronomia e la tecnologia. Durerà fino al 31 dicembre prossimo e ospiterà le visite di rappresentanti delle istituzioni come il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.