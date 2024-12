Romadailynews.it - Natale al Bioparco di Roma, attività natalizie per adulti e piccini

Dal 26 dicembre al 6 gennaio passa con noi le festività, ogni giorno si può partecipare ad interessantiinterattive pensate per tutte le età.Conoscere gli animali del parco, ascoltare storie e aneddoti sulle loro caratteristiche, giocare a tombola o partecipare ad una caccia al tesoro.Dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00INCONTRA IL GUARDIANOLo staff zoologico sarà a disposizione del pubblico per approfondire le conoscenze sugli esemplari ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione.Gli appuntamenti: 11.00 macachi – 11.30 lemuri catta – 12.00 elefanti – 14.00 scimpanzé – 15.00 otarie – 15.30 pinguiniDal 26 al 29 dicembre e dal 1 al 6 gennaioCHI NON SI ADATTA È PERDUTO*In compagnia del personale didattico, attraverso l’osservazione ravvicinata degli animali presenti nel laboratorio, si potranno comprendere strutture, forme, colori e comportamenti che rappresentano un adattamento di quella particolare specie al proprio ambiente naturale.