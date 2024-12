Bergamonews.it - Matteo Rossi: “Raddoppiate le risorse per la cultura, a febbraio il progetto giovani”

Leggi su Bergamonews.it

Bonate Sopra.non è nuovo alla politica, passione che da anni lo vede impegnato su diversi livelli. Già presidente della Provincia si sta ora cimentando nel ruolo di primo cittadino a Bonate Sopra. È stato eletto lo scorso giugno, a distanza di sei mesi siamo andati ad incontrarlo.Può raccontarci un momento significativo di questi primi mesi da sindaco?Due in particolare. Il primo consiglio comunale organizzato in piazza a giugno, una novità nella storia del paese alla quale i cittadini hanno risposto positivamente, e la visita di tre bimbe di quarta elementare che hanno proposto una bancarella per raccogliere fondi per una nuova serra scolastica. Due momenti diversi, ma segnati entrambi da un bello spirito di partecipazione dal basso.Quali sono le priorità che intende perseguire nel breve termine?Vogliamo dare un segnale chiaro a favore del sociale, dellae delle nuove generazioni.