Ilfoglio.it - Le reazioni politiche all'arresto di Cecilia Sala in Iran

La premier Giorgia Meloni "segue con costante attenzione la complessa vicenda di", fa sapere una nota di Palazzo Chigi, in cui si sottolinea che in coordinamento con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il governo lavora per riportarea casa al più presto. "D'accordo con i suoi genitori, tale obiettivo viene perseguito attivando tutte le possibili interlocuzioni e con la necessaria cautela, che si auspica continui a essere osservata anche dai media italiani". "Seguo con grande preoccupazione la vicenda della giornalista italiana, fermata inlo scorso 19 dicembre. Nell'esprimere affettuosa vicinanza alla sua famiglia auspico che al più presto possa fare rientro a casa". Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa.