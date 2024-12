Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato nel mirino: "Quei post non coerenti"

"Una donna che difende un omicida e divulgacontro la violenza. La coerenza non ha limiti". È quanto scritto, su Facebook, da Diana Cecchini, la cugina di Emanuela Massicci. Nel, ovviamente,Saveria Tarquini, difensore di Massimo Malavolta, il 48enne che ha ucciso di botte la moglie proprio una settimana fa a Ripaberarda. E’ logico che un avvocato è chiamato a fare il suo mestiere, a prescindere da chi debba difendere, ma il suo incarico non è proprio andato giù ai familiari della vittima. Soprattutto per il fatto che la Tarquini, sulla sua bacheca Facebook, ha spesso pubblicatoche condannano la violenza di genere. Nel frattempo, sempre sui social, il fratello di Emanuela, Andrea, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia in questi giorni di tremendo dolore.