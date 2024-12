L’auto elettrica sfonda in Cina | il sorpasso sui veicoli a motore avverrà già nel 2025 10 anni prima del previsto

Leggi su Open.online

Mentre in Europa tira aria di crisi,conquista la. Nel, per lavolta, nel Paese asiatico le vendite di auto a batterie supereranno quelle delle vetture a benzina e diesel. A dirlo è il Financial Times, che cita le ultime analisi delle banche d’investimento Ubs e Hsbc e dei gruppi di ricerca Morningstar e Wood Mackenzie. In base a queste stime, il prossimo anno insi venderanno più di 12 milioni di auto elettriche e ibride plug-in, più del doppio rispetto ai 5,9 milioni di modelli venduti nel 2022. Le nuove vetture a benzina e diesel dovrebbero attestarsi invece sotto gli 11 milioni, in calo del 30% rispetto al 2022.Ilto dellasulle auto elettricheLe previsioni anticipate dal Financial Times non fanno che confermare la posizione di forza di Pechino nel mercato della mobilità, un settore su cui il Paese guidato da Xi Jinping ha investitoe di più di tutti gli altri.