Guerra in Ucraina le forze di Kiev catturano un soldato nordcoreano ferito Media | I russi avanzano verso Kharkiv

a e Corea del Nord non hanno mai confermato la presenza di soldati di Pyongyang al fianco di quelliin. Ma ora, riportano fonti sudcoreane, learmate diavrebbero catturato un prigioniero. Si tratterebbe di unnella Nord Corea,e catturato dagli ucraini. «Nell’ambito degli scambi di informazioni in tempo reale con l’agenzia di intelligence di un paese alleato, è stato confermato» che il militare è ora in custodia dell’esercito ucraino, riferisce l’agenzia Yonhap.ha stimato la presenza di circa 12mila militari nordcoreani, tra i quali 500 ufficiali e tre generali, sul fronte della regione di Kursk. Secondo Zelenksy, i caduti e i feriti di quel contingente sono quasi 3mila, mentre fonti di Seul stimano circa 1.100 soldati. Lo Stato maggiore sudcoreano ha fatto sapere di aver registrato spostamenti e preparativi che lasciano immaginare l’invio di nuove truppe e droni a sostegno dellaa.