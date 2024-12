Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi sono in zona play-off ed intendono restarci, mentre i granata devono fare i conti con lo spettro della retrocessione.si giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno raccolto fin qui 24 punti e pienamente in lotta per i play-off. La squadra di Caserta ha bisogno di vincere con una certa continuità per raggiungere l’obiettivo, dal momento che i tre punti sono arrivati soltanto in quattro occasioni a fronte di 12 pareggi.I granata sono in caduta libera e in piena zona retrocessione. L’avvento di Colantuono al posto di Martusciello non ha dato i frutti sperati con solo 5 punti conquistati in sei partite.