Aldo Grasso contro Alberto Angela, il giallo delle 'correzioni' per addolcire la stroncatura

(Adnkronos) –è ormai al pari di un tesoro nazionale. Guai a chi lo tocca. Lo sa bene chi prova a criticarlo e si trova di fronte, almeno virtualmente, una pioggia di fan che lo difendono sui social. È accaduto ancora in queste ore, quandosul ‘Corriere della Sera’ ha stroncato ‘Stanotte a Roma’, il programma con cuiha fatto compagnia agli italiani la sera di Natale, e che si aggiunge a Napoli, Venezia, Firenze, Pompei, San Pietro e il Museo Egizio, degli speciali in notturna che hanno sempre attratto milioni di telespettatori. Quello sulla Capitale, al critico, non è piaciuto: gli “sembra un reperto della ‘Tv dei ragazzi’, con le spiegazioni retoriche di Giancarlo Giannini” e “le interpretazioni un po’ buttate via di Edoardo Leo”, per citare due dei numerosi ospiti intervenuti durante il programma.