Biccy.it - La Talpa potrebbe tornare nel 2025, il retroscena: “In una nuova veste”

Laè stato uno dei programmi che quest’anno sono stati chiusi anticipatamente a causa dei bassi ascolti eppure, nonostante le pessime premesse,anche nel. A riportare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli nella sua rubrica Dietro Le Quinte sul settimanale NuovoTv.Ovviamente la notizia va presa con le pinze, ma stando a quanto ha scritto parrebbe che Laessere riproposta anche nelma in esclusiva su Mediaset Infinity. “Mediaset non molla La“, ha scritto. “Dopo una lunga riunione i vertici della tv del Biscione hanno deciso che La, il programma condotto da Diletta Leotta, ci accompagnerà in unaanche nel“. E ancora: “Analizzando gli ascolti televisivi del reality e sommandoli a quelli sulla piattaforma Mediaset Infinity pare che abbiano valutato l’opzione di puntare ancora su questo show, ma solamente nella versione online.