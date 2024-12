Isaechia.it - Gianluca Scamacca fa la proposta di matrimonio all’ex fidanzata: “È te che ho sempre voluto”

Negli ultimi mesi si è molto parlato del calciatore dell’Atalantanon tanto per i suoi meriti sportivi, quanto per la sua vita privata e in particolare modo per le sue intricate vicende sentimentali.La scorsa estate, infatti,ha avuto una relazione con la sorella di Chiara Nasti, Angela, ex tronista di Uomini e Donne. La storia tra i due, però, è durata solo qualche mese, tant’è che negli ultimi giorni il calciatore è stato fotografato in compagnia della sua storica exFlaminia Appolloni.I due sono stati immortalati insieme durante la festa di Natale della squadra calcistica in cui militae il calciatore è apparso raggiante al fianco della compagna, ritrovata da poco tempo (QUI per leggere).Dopo essersi ritrovati,ha deciso non solo di ufficializzare il ritorno di fiamma con la ragazza, ma anche di compiere il grande passo e chiedere alladi sposarla.