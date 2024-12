Lanazione.it - Dalla Toscana alla casa in montagna. Inferno monossido: morta la madre, gravi marito e figlia

Prato, 26 dicembre 2024 – Se non fosse stato per quella chiamata al 112, il bilancio della tragedia di Forni di Sopra probabilmente sarebbe ancora più grave. Doveva essere una piacevole notte di Natale in famiglia, ma si è trasformata ben presto in un incubo. La causa, ancora una volta – troppi gli incidenti negli ultimi giorni –, ildi carbonio. Tutto è successo nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Forni di Sopra, uno dei principali poli turistici delle Dolomiti Friulane. In una casetta di tre piani si trova la famiglia Chisciotti, originaria dellama che da anni vive a Pordenone. Patrizia Pontani, 66 anni, ilMaurizio, 73 anni, e laLaura, di 28 e residente a Montemurlo. Una donna di 66 anni, suodi 73 e ladi 28 ricoverati inssime condizioni.